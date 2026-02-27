27.02.2026 06:31:29

Goodyear (Thailand) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Goodyear (Thailand) lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,63 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodyear (Thailand) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 THB in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 1,52 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 33,74 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodyear (Thailand) 20,90 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,63 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,73 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen