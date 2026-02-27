Goodyear (Thailand) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Goodyear (Thailand) lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,63 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodyear (Thailand) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 THB in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 1,52 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 33,74 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodyear (Thailand) 20,90 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,63 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,73 Milliarden THB umgesetzt.

