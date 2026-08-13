|
13.08.2026 06:31:29
Goodyear (Thailand) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goodyear (Thailand) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Goodyear (Thailand) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,16 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 THB je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 1,52 Milliarden THB, gegenüber 1,71 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,20 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!