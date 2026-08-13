Goodyear (Thailand) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goodyear (Thailand) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Goodyear (Thailand) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,16 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 THB je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,52 Milliarden THB, gegenüber 1,71 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,20 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at