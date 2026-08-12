Goodyear (Thailand) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Goodyear (Thailand) hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,16 THB. Im Vorjahresviertel waren 7,14 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,52 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 1,71 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at