Goodyear Tire Rubber: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Goodyear Tire Rubber hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 258,67 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodyear Tire Rubber 129,92 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 7 066,10 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 42,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 943,84 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3730,090 ARS vermeldet. Im Vorjahr waren 109,88 ARS erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Goodyear Tire Rubber im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22 766,60 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 17 286,11 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at