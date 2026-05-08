Goodyear Tire Rubber: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Goodyear Tire Rubber hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,88 Milliarden USD – eine Minderung von 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,25 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at