Goodyear Tire Rubber: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Goodyear Tire Rubber hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Goodyear Tire Rubber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at