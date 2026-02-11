11.02.2026 06:31:28

Goodyear Tire Rubber gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Goodyear Tire Rubber hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,61 Prozent auf 4,92 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,990 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Goodyear Tire Rubber ein Ergebnis je Aktie von 0,240 USD vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Goodyear Tire Rubber mit einem Umsatz von insgesamt 18,28 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3,17 Prozent verringert.

