Goodyear Tire Rubber stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Goodyear Tire Rubber hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 614,93 ARS. Im Vorjahresquartal waren -5061,670 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6 809,23 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 170,98 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at