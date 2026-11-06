Goodyear Tire Rubber: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Goodyear Tire Rubber stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,620 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,54 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at