|
06.11.2025 06:31:29
Goodyear Tire Rubber zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Goodyear Tire Rubber hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5069,63 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -56,460 ARS erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 180,70 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 4 539,00 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!