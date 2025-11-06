Goodyear Tire Rubber zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Goodyear Tire Rubber hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5069,63 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -56,460 ARS erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 180,70 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 4 539,00 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at