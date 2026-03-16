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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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16.03.2026 11:46:00
Google: 17,1 Millionen US-Dollar im Bug-Bounty-Programm 2025 ausgezahlt
Google hat beim Bug-Bounty-Programm „VRP“ im Jahr 2025 mehr als 17 Millionen US-Dollar Belohnung an IT-Forscher ausgezahlt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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