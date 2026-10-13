Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
13.10.2026 17:00:14
Google, Amazon and Apple Are in AI's Inner Circle. These 15 Domains Made the Cut
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|9 810,00
|1,13%
|Alphabet A (ex Google)
|316,25
|0,03%
|Alphabet C (ex Google)
|312,55
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|Amazon
|231,10
|-0,64%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 200,00
|-1,09%
|Apple Inc.
|304,80
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