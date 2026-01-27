Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.01.2026 14:41:00
Google: EU fordert Öffnung von Android für KI-Konkurrenz binnen sechs Monaten
EU fordert Google auf, Android für KI-Konkurrenz zu öffnen und Suchdaten zugänglich zu machen. Frist: sechs Monate. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
