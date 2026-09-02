Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.09.2026 19:27:00
Google: Gericht sieht keine Notwendigkeit zur Zerschlagung des Werbegeschäfts
Das US-Justizministerium hatte Google wegen seiner Online-Werbebörse verklagt. Die Behörde hat Sorge vor einer zu großen Monopolstellung des Konzerns. Nun hat Google einen wichtigen Erfolg in dem Kartellverfahren eingefahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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02.09.26
|Google spared break-up of online advertising monopoly (Financial Times)
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02.09.26
|Google: Gericht sieht keine Notwendigkeit zur Zerschlagung des Werbegeschäfts (Spiegel Online)
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02.09.26
|KI-Apps eröffnen Chancen - doch nicht alle können sie nutzen (dpa-AFX)
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31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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31.08.26
|Alphabet-Aktie knapp im Minus: 'Lake America' erscheint auf Google Maps nach Trump-Entscheidung (dpa-AFX)
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31.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
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31.08.26
|Alphabet-Aktie im Minus: Proteste gegen Google-Rechenzentrum in Oberösterreich (APA)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|DZ BANK
|20.01.26
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|23.07.26
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|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
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|9 285,00
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