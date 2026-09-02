Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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02.09.2026 19:27:00

Google: Gericht sieht keine Notwendigkeit zur Zerschlagung des Werbegeschäfts

Das US-Justizministerium hatte Google wegen seiner Online-Werbebörse verklagt. Die Behörde hat Sorge vor einer zu großen Monopolstellung des Konzerns. Nun hat Google einen wichtigen Erfolg in dem Kartellverfahren eingefahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 285,00 0,92% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 291,35 0,12% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 288,05 0,05% Alphabet C (ex Google)

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