Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
09.01.2026 05:55:52
Google, Meta, Amazon, Netflix And Microsoft Escape Tough New European Rules: Report
This article Google, Meta, Amazon, Netflix And Microsoft Escape Tough New European Rules: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
08.01.26
|Paramount: Warner Bros. lehnt Übernahmeangebot ab und will Deal mit Netflix (Spiegel Online)
|
06.01.26
|Versant’s stock market debut makes dismal viewing for Netflix (Financial Times)
|
06.01.26
|Netflix-Aktie gibt nach: 'Emily in Paris' bekommt 6. Staffel (dpa-AFX)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Erste Schätzungen: Netflix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
29.12.25