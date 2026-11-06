Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
06.11.2026 10:01:57
Google, Meta and TikTok Sue California Over Gavin Newsom's Law Restricting Addictive Social Media Features for Children (UPDATED)
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