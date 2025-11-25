NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2025 21:02:42
Google, Meta Rises As Nvidia Sinks; AI ETFs Caught In A Rare Big-Tech Vs. Theme Trade Split
This article Google, Meta Rises As Nvidia Sinks; AI ETFs Caught In A Rare Big-Tech Vs. Theme Trade Split originally appeared on Benzinga.com.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
|
08:33
|Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck (Spiegel Online)
|
25.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
25.11.25
|NVIDIA überrascht - Milliardenportfolio von US-Aktien bleibt komplett unangetastet (finanzen.at)
|
25.11.25
|Aktien von Alphabet und NVIDIA uneins: Google rüstet mit neuer TPU-Strategie auf - Meta mit massiven Investitionsplänen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|09:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
