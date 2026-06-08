Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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08.06.2026 09:21:00
Google: Neues KI-Modell läuft auch auf Laptops mit nur 16GB RAM
Google veröffentlicht Gemma 4 12B: Das lokale Open-Source-Modell läuft schon auf Laptops mit nur 16 GByte RAM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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