Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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12.05.2026 18:17:00
Google AI legend raises big money for startup targeting this cutting-edge goal
Demis Hassabis is the co-founder and CEO of Google’s DeepMind artificial-intelligence lab, which has spun out a startup called Isomorphic Labs to use AI to accelerate the creation of new drugs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 900,00
|-3,51%
|Alphabet A (ex Google)
|329,25
|-0,20%
|Alphabet C (ex Google)
|326,55
|-0,58%
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