Google-Aktie klettert vorbörslich kräftig: Alphabet überzeugt mit Umsatz und Gewinn

Der Dachkonzern des Internet-Riesen, Google , verbuchte im vergangenen Quartal einen Umsatzsprung von 32 Prozent und einen Gewinn von 20,6 Milliarden Dollar. Tragende Säule des Geschäfts bleiben die Anzeigen im Umfeld von Internet-Suchanfragen.

In der Pandemie wanderten mehr Werbeausgaben ins Netz und zugleich erledigen Menschen mehr Dinge online. Google profitiert von beiden Trends. Die Anzeigenerlöse rund um die Google-Suchmaschine stiegen im Jahresvergleich um fast 36 Prozent auf 43,3 Milliarden Dollar. Die Videoplattform Youtube holte mit 8,6 Milliarden Dollar rund ein Viertel mehr Werbeeinnahmen rein als ein Jahr zuvor.

Insgesamt stiegen die Anzeigenerlöse von Google binnen eines Jahres von 46,2 auf 61,2 Milliarden Dollar. Mit einem operativen Ergebnis von rund 26 Milliarden Dollar waren die Google-Dienste auch der einzige Gewinnbringer.

Bei Cloud-Angeboten stieg unterdessen der Umsatz von 3,8 auf 5,5 Milliarden Dollar, während sie operativ rote Zahlen von 890 Millionen Dollar verbuchten. Google versucht, im Geschäft mit Software und Speicher aus dem Netz zu den Rivalen Amazon und Microsoft aufzuschliessen.

Die sogenannten "anderen Wetten" des Konzerns wie selbstfahrende Autos und Lieferdrohnen machten weniger Umsatz, aber zugleich mehr Verlust. Die Erlöse sanken von 196 auf 181 Millionen Dollar. Das operative Minus stieg von 1,1 auf 1,4 Milliarden Dollar an.

Insgesamt übertraf Alphabet mit seinen Quartalszahlen deutlich die Markterwartungen. Der Konzernumsatz erreichte 75,3 Milliarden Dollar, während Analysten eher mit gut 72 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn von 15,2 auf 20,6 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.

Alphabet kündigte auch einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 an. Das wird das Papier erschwinglicher für Kleinanleger machen.

Google geriet zuletzt - wie auch Facebook und Apple - ins Visier von US-Wettbewerbshütern, die verstärkt die Marktmacht von Tech-Riesen eindämmen wollen. Der Chef von Google und Alphabet, Sunder Pichai, appellierte in einer Telefonkonferenz mit Analysten an US-Abgeordnete, "unbeabsichtigte Konsequenzen" von Gesetzesvorhaben zu bedenken, durch die Nutzer schlechtere Dienste bekämen und US-Plattformen geschwächt würden.

Alphabet nach starken Zahlen vor Zwei-Billionen-Dollar-Bewertung

Der Google-Mutterkonzern Alphabet steuert am Mittwoch auf eine Marktbewertung von mehr als zwei Billionen US-Dollar zu. Kursanstiege beider Aktiengattungen über die 3.000-Dollar-Marke brachten Alphabet im November schon einmal an diese Schwelle. Nun könnte der Aufstieg in eine Börsenklasse mit Apple und Microsoft nachhaltig gelingen. Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ legen die Papiere nach starken Quartalszahlen jeweils mehr als zehn Prozent zu. Sowohl für die Alphabet A- als auch die C-Aktien zeichnen sich Rekorde ab.

Mit den Zahlen für das vergangene Quartal, die am Vorabend nach Börsenschluss veröffentlicht wurden, übertraf Alphabet die Markterwartungen deutlich. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 32 Prozent und der Quartalsgewinn sogar um mehr als 35 Prozent. Wie gewohnt waren es die Werbeerlöse mit der Google-Suchmaschine, die den Großteil des Geschäfts ausmachten. Analysten reagierten darauf mit höheren Schätzungen und schraubten auch ihre Kursziele nach oben. Das Analysehaus Jefferies hält bald einen Kurs der A-Aktie von 3600 Dollar für möglich.

Die enorme und vielfältige Publikumsreichweite habe in Kombination mit einem wachsenden und innovativen Portfolio an Werbeformaten für ein weiteres starkes Quartal gesorgt, schrieb der Jefferies-Analyst Brent Thill in einem ersten Kommentar. Sein Kollege Ross Sandler von der Barclays-Bank sprach von einem sehr beeindruckenden Wachstum der Suchmaschine, während die Video-Plattform Youtube etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Sandler lobte, trotz Youtube gebe es insgesamt sehr wenig zu kritisieren. Das Abschneiden von Alphabet bleibe innerhalb der Vergleichsgruppe unerreicht. Er äußerte zwar weiterhin Bedenken an den branchenweiten Wachstumsperspektiven in diesem Jahr, für Google aber sei die Perspektive solide. Die Aktie des Mutterkonzerns bleibe sein bevorzugter Wert unter den großen werbeabhängigen Unternehmen.

Hinzu kommt, dass Alphabet aufgrund des in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kurses seine Aktien bald wieder besser handelbar machen will. "Der unerwartete Aktiensplit im Verhältnis 20:1 sollte im ersten Halbjahr etwas Rückenwind geben", hieß es diesbezüglich vom RBC-Analysten Brad Erickson. Vollzogen werden soll der Schritt den Angaben zufolge im Juli.

MOUNTAIN VIEW (dpa AFX )