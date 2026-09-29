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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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29.09.2026 15:39:00
Google-Analytics-Fehler lässt zahlreiche iPhone-Apps abstürzen
Ein Softwarefehler in Google Analytics for Firebase hat zahlreiche iPhone-Apps mehrere Stunden lang abstürzen lassen. Inzwischen ist das Problem behoben.
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