Google and XTX Markets back German fusion start-up as nuclear bets proliferate

Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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07.07.2026 08:00:08

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