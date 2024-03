Google API brings LLMs to Android and iOS devices

Google has released an experimental API that allows large language models to run fully on-device across Android, iOS, and web platforms.Introduced March 7, the MediaPipe LLM Inference API was designed to streamline on-device LLM integration for web developers, and supports web, Android, and iOS platforms. The API provides initial support for four LLMs: Gemma, Phi 2, Falcon, and Stable LM.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel