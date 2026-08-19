KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.08.2026 01:00:00
Google bestellt KI-Designs bei Marvell, bekommt Aktien dazu
Marvell Technology soll maßgeschneiderte Halbleiter für Google entwickeln. Dafür winken viele Milliarden. Doch muss Marvell eigene Aktien beilegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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