Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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20.04.2026 16:56:00
Google bildet „Strike Team“ zur Verbesserung seiner Coding-KI-Modelle
Google formiert laut einem Bericht ein „Strike Team“, um die Coding-Fähigkeiten seiner KI-Modelle zu steigern und den Rückstand auf Anthropic aufzuholen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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