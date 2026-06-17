Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.06.2026 16:21:00
Google Brazos: Flüssigkeitskühlung für luftgekühlte Rechenzentren
Google stellt Brazos vor: Die modulare Flüssigkeitskühlung kühlt KI-Chips mit über 1000 Watt TDP auch in herkömmlichen, luftgekühlten Rechenzentren effizient.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!