Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.07.2026 15:47:00
Google bringt Nano Banana 2 Lite: Schneller und günstiger als die Vorgänger
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|Alphabet A (ex Google)
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