Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
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18.11.2026 16:29:42
Google Buys Worker Data From Spirit Airlines in a New Market to Feed A.I.
A flight attendants’ union challenged Google’s plans to protect personal information in the data in court, saying the company’s measures were not enough to protect Spirit’s employees.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 375,00
|2,32%
|Alphabet A (ex Google)
|267,35
|3,78%
|Alphabet C (ex Google)
|264,35
|3,87%
|Spirit Airlines Inc.
|0,99
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