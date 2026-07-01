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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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01.07.2026 09:46:00
Google Chrome: Großes Update schließt erneut Hunderte Sicherheitslücken
Die Flut an identifizierten Sicherheitslücken reißt nicht ab, im Chrome werden jetzt erneut fast 400 geschlossen. Ob die Zahl wieder sinken wird, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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