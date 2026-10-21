Google Chrome Will Notify You If You’re on a Scam Website

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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22.10.2026 01:32:54
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
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21.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 460,00
|-0,94%
|Alphabet A (ex Google)
|289,70
|0,33%
|Alphabet C (ex Google)
|286,35
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