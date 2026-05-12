Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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12.05.2026 18:26:00
Google Cloud: „Wenn Anthropic das richtige LLM hat, sollen Kunden Claude nutzen“
Chris Sakalosky, Vizepräsident für Strategic Industries bei Google Cloud, über souveräne Clouds, Agentenplattformen, multimodale KI und Googles Modellvielfalt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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