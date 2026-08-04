Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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04.08.2026 11:23:00
Google-Cloud-Chefin zu KI aus der EU: „Da gibt es im Moment viel Schwarzmalerei“
Marianne Janik war Chefin von Microsoft Deutschland und leitet nun Googles Hyperscaler-Tochter für DACH und Nordeuropa. Wo sieht sie den Standort?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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