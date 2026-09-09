Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.09.2026 18:45:00
Google Cloud Grew 82% Last Quarter -- Here's Why Amazon and Microsoft Investors Should Care
Google Cloud just shocked the sleepy cloud services sector out of its slumber.
The Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) subsidiary announced it grew its revenue by 82% year over year last quarter. It grew its operating income by an even more impressive 212% year over year.
Here's why those numbers threaten to reshape the entire cloud platform hierarchy and why Amazon (NASDAQ: AMZN) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) investors should care. A lot.
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09.09.26
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09.09.26
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|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 300,00
|-1,43%
|Alphabet A (ex Google)
|284,15
|-2,39%
|Alphabet C (ex Google)
|282,20
|-2,12%
|Amazon
|216,95
|-1,77%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 160,00
|-0,23%
|Microsoft Corp.
|422,85
|-0,44%
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