Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
08.02.2026 19:33:00
Google Cloud Revenue Just Surged 48%. Is Alphabet the Best AI Stock to Buy Now?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) reported Q4 2025 results last Tuesday. Google's parent company eclipsed Wall Street's estimates across the board, with a 2.4% revenue surprise and 6.8% outperformance on the bottom line.Image source: Alphabet.Google Cloud was the star of the show. Sales rose 48% year over year to $17.7 billion, accounting for a beefy 15.5% of Alphabet's total revenues. The segment's operating income also soared, rising 154% to $5.3 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
