Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 19:33:00

Google Cloud Revenue Just Surged 48%. Is Alphabet the Best AI Stock to Buy Now?

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) reported Q4 2025 results last Tuesday. Google's parent company eclipsed Wall Street's estimates across the board, with a 2.4% revenue surprise and 6.8% outperformance on the bottom line.Image source: Alphabet.Google Cloud was the star of the show. Sales rose 48% year over year to $17.7 billion, accounting for a beefy 15.5% of Alphabet's total revenues. The segment's operating income also soared, rising 154% to $5.3 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten