Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
|
20.10.2026 14:13:37
Google-Cloud-Störung trifft Revolut und britische Banken
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Eine Störung bei Google Cloud hat am frühen Dienstag Bankdienstleistungen in Grossbritannien beeinträchtigt, darunter auch die des Finanzdienstleisters Revolut.
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