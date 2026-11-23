Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
23.11.2026 11:01:00
Google co-founder Sergey Brin and ex-wife Nicole Shanahan list Malibu home for $33.5 million
The elegant Malibu estate that Google co-founder Sergey Brin purchased with his ex-wife, Nicole Shanahan, has hit the selling block for $33.5 million—months after it was listed as a rental.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Founder
Analysen zu Founder
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|252,55
|4,36%
|Alphabet C (ex Google)
|251,00
|4,65%
|Founder
|0,06
|22,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt zu -- DAX trotzt globaler Tech-Skepsis -- Asien dämmt Verluste ein: Leichtes Plus in Shanghai
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.