Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.10.2026 21:51:37
Google Debuts New AI Models, Genie 4 and Gemini 4 Carbon: What You Need to Know
The world model has a waitlist and the newest frontier Gemini model is restricted to select cybersecurity experts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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29.10.26
|Google is eating itself — but it could still eat everyone else too (Financial Times)
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29.10.26
|Alphabet: Schwächeres Wachstum in Google-Kerngeschäft alarmiert US-Markt (Spiegel Online)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 190,00
|-0,05%
|Alphabet A (ex Google)
|261,00
|-1,88%
|Alphabet C (ex Google)
|258,05
|-2,07%