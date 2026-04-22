Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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22.04.2026 14:07:00
Google debuts two new custom chips in latest bid to challenge Nvidia’s dominance
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 630,00
|2,74%
|Alphabet A (ex Google)
|290,20
|0,07%
|Alphabet C (ex Google)
|289,30
|0,09%
|Bid Corporation Limited
|20,40
|-3,77%