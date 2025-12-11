Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
11.12.2025 01:01:09
Google DeepMind to build materials science lab after signing deal with UK
Big Tech group will work with Sir Keir Starmer’s government to enhance AI use across public sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
