Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.01.2026 20:35:00
Google-DNS-Sperren: Pariser Gericht stärkt Rechteinhaber gegen Streaming-Piraten
Im Kampf gegen illegale Sportstreams nimmt die Justiz verstärkt Betreiber freier DNS-Resolver in die Pflicht. Ein Pariser Urteil zwingt Google zu Domainsperren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
