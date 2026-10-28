Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.10.2026 14:35:47
Google Earnings Prediction Market Preview: What Will Sundar Pichai Say?
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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18:35
|Alphabet-Aktie: Schwächeres Wachstum in Google-Kerngeschäft alarmiert US-Markt (Spiegel Online)
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18:01
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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18:01
|Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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16:01
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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16:01
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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08:43
|Alphabet spells out more AI capex, China+1 doesn’t add up (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
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|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:09
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|Alphabet A Neutral
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|20.05.26
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|30.04.26
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 315,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|253,95
|-4,53%
|Alphabet C (ex Google)
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|-4,44%
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