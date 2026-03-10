Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
10.03.2026 22:32:25
Google employee loses tribunal claim after sexual harassment complaint
Judge rejects case brought by the senior worker who alleged she was made redundant after reporting a manager for sharing inappropriate stories about his swinger lifestyle.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
