Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
11.01.2026 01:38:32
Google employee made redundant after reporting manager who showed nude of wife, court hears
Victoria Woodall claims she was retaliated against after reporting a manager who told clients stories about his swinger lifestyle.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|278,45
|-1,45%
|Alphabet C (ex Google)
|279,60
|-1,25%