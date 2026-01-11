Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

11.01.2026 01:38:32

Google employee made redundant after reporting manager who showed nude of wife, court hears

Victoria Woodall claims she was retaliated against after reporting a manager who told clients stories about his swinger lifestyle.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

