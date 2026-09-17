Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.09.2026 10:49:34

Google Enters Agreement With Stegra For Purchase Of Environmental Attribute Certificates

(RTTNews) - Google has entered into an agreement with Stegra for the purchase of environmental attribute certificates connected to Stegra's steel production in Boden, Sweden. These EACs help scale global supply for near-zero emission steel. The agreement covers EACs for a volume of up to 91.000 tonnes of steel for the first year. With these EACs, Google can address the steel-related emissions from its own operations, including the construction of datacenters.

While traditional steel manufacturing relies on coal to process iron, Stegra's plant in Boden, Sweden, will use renewable electricity to generate green hydrogen. The steel is designed to meet the International Energy Agency's definition for near-zero emissions steel production.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
03.08.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 302,80 1,25% Alphabet A (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen