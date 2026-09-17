Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.09.2026 10:49:34
Google Enters Agreement With Stegra For Purchase Of Environmental Attribute Certificates
(RTTNews) - Google has entered into an agreement with Stegra for the purchase of environmental attribute certificates connected to Stegra's steel production in Boden, Sweden. These EACs help scale global supply for near-zero emission steel. The agreement covers EACs for a volume of up to 91.000 tonnes of steel for the first year. With these EACs, Google can address the steel-related emissions from its own operations, including the construction of datacenters.
While traditional steel manufacturing relies on coal to process iron, Stegra's plant in Boden, Sweden, will use renewable electricity to generate green hydrogen. The steel is designed to meet the International Energy Agency's definition for near-zero emissions steel production.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|302,80
|1,25%