Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.02.2026 06:21:00
Google erbarmt sich: YouTube bekommt Vision-Pro-App
visionOS-Nutzer können seit Donnerstag unverhofft einen offiziellen YouTube-Client nutzen. Ob es an Googles Gemini-Kooperation mit Apple liegt, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
