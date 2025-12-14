Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
14.12.2025 15:00:00
Google-Experiment „Disco“: Browser macht aus Tabs interaktive Web-Apps
Google Labs stellt mit Disco einen experimentellen Browser vor. Dessen „GenTabs“ soll aus offenen Tabs und Chatverläufen automatisch Web-Apps generieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
