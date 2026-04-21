Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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21.04.2026 02:12:17

Google eyes new chips to speed up AI results, challenging Nvidia

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 400,00 -1,41% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 289,85 2,42% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 288,55 2,49% Alphabet C (ex Google)
NVIDIA Corp. 172,88 1,59% NVIDIA Corp.

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