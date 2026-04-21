Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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21.04.2026 02:12:17
Google eyes new chips to speed up AI results, challenging Nvidia
The Alphabet-owned company has previously touted inference capabilities for its chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 400,00
|-1,41%
|Alphabet A (ex Google)
|289,85
|2,42%
|Alphabet C (ex Google)
|288,55
|2,49%
|NVIDIA Corp.
|172,88
|1,59%
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