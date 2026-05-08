Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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08.05.2026 16:00:00
Google Fotos ade: Open-Source-Alternative Immich im Praxistest
Tausende Fotos, kein Cloud-Abo: c't 3003 zeigt, wie Immich Google Fotos und iCloud auf eigener Hardware komplett ersetzt – inklusive KI-Suche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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05.05.26
|Google, xAI and Microsoft agree to US national security reviews of new AI models (Financial Times)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26