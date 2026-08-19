Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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19.08.2026 09:20:00
Google führt erweiterten Sideloading-Ablauf für Android schrittweise ein
Google startet den „Advanced Flow“ für das Sideloading von Apps. Nutzer müssen bei nicht verifizierten Entwicklern künftig eine 24-stündige Wartezeit einplanen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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